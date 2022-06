Philippe Albert : "C’était un régal à regarder, un match proche de la perfection"

"Quand ils se trouvent comme cela, ils offrent beaucoup plus de possibilités pour les partenaires. Contre les Pays-Bas, De Bruyne jouait beaucoup trop bas. Et quand ils se trouvent les yeux fermés dans la partie adverse ça devient difficile, les mouvements sont rapides dans le jeu court et dans le jeu long. On a eu droit à toute la panoplie de ces deux joueurs qui ont répondu présents et ont facilité le travail de l’équipe grâce à leur proximité et aux automatismes avec Michy Batshuayi qui a également montré que c’est un très bon attaquant. Il devrait finir par se poser deux ou trois saisons dans un club pour être titulaire à part entière et concurrencer encore plus Romelu Lukaku. Il n’y a pas de secret, quand les joueurs de classe mondiale sont proches les uns des autres cela devient pratiquement impossible pour les adversaires de résister. On a pourtant été mené au score, ce qui n’est pas évident, et le but d’Axel Witsel nous a fait du bien juste avant la mi-temps, et puis la seconde période a été magistrale. Franchement chapeau à eux."