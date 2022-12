Philippe Albert : "C'est la pire des humiliations de notre équipe nationale depuis la nuit des temps !"

Les Diables Rouges ont obtenu un match nul (0-0) face à la Croatie dans leur dernier match de à la Coupe du monde 2022. Troisièmes de leur poule, ils rentrent au pays.

"La Belgique est à sa place dans ce groupe. Avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est la pire des humiliations de notre équipe nationale depuis la nuit des temps ! On est médaillé de bronze en titre au Mondial, mais quatre ans ont passé depuis lors. Ca s'est vu sur les rencontres et les prestations de certains depuis six à huit mois. C'est très décevant car les gens vont dire que Romelu Lukaku a raté autant d'occasions dans ce match contre les Croates... mais il faut de la réussite aussi en foot. La réussite, il faut parfois aller la chercher. On a eu énormément de chance contre le Canada, on est battu logiquement par le Maroc. Franchement, on n'avait rien à faire en 1/8 de finale", explique Philippe Albert.

"Beaucoup de personnes vont tomber sur Roberto Martinez. C'est un gars très intelligent, il a fait du bon boulot pour le foot belge depuis six ans. Il se rend compte qu'il est arrivé à la fin d'un cycle avec ce groupe de joueurs, même si tous sont derrière lui. Quand vous avez des résultats aussi décevants comme ceux qu'on a depuis des mois... Les résultats, c'est une chose. Le contenu et la manière, c'est ce qui me rend très déçu. Quand on prend les qualités individuelles de chaque joueur, on doit terminer premier de ce groupe avec 9 points sur 9", regrette-t-il.

"Le profil du coach suivant ? Il y a des personnes payées pour prendre ce genre de décisions. A l'heure actuelle, je suis trop déçu que pour avancer des noms. Le profil, il faut un entraineur qui tire le maximum des joueurs avec un esprit positif, qui veut aller vers l'avant. On a encore des joueurs qui savent jouer au foot, ils sont très doués. Romelu Lukaku va rester, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois aussi. L'axe de cette équipe va rester en place donc il faut bien entourer les cadors. A partir de là, on pourrait retrouver des résultats positifs même si gagner un grand tournoi, il faudra être très patient", conclut notre consultant.