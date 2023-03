Philippe Albert avant Suède-Belgique : "Seule la victoire compte... ça éviterait que l'ambiance ne devienne délétère"

Les Diables Rouges ouvrent une nouvelle page de leur histoire ce vendredi à la Friends Arena de Solna, en Suède. Ce premier match des qualifications à l'Euro 2024 servira de baptême du feu pour le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco.

"La Suède à domicile dans un stade plein, ça ne va pas être facile. Avec le talent présent dans cette équipe, c'est jouable. Il va falloir être très concentré dès le départ et avoir des joueurs qui se trouvent à 100%. Il faudra des joueurs intelligents et il y en a dans notre équipe. Il y en a dans chaque ligne, l'épine dorsale est très expérimentée. Ca pourra être suffisant pour ce match. On va vivre un match très difficile. On va s'en sortir car on a les qualités pour. Je pronostique une courte victoire, 0-1 ou 1-2. Le succès est obligatoire. L'Autriche a deux matches très faciles pour débuter. Si la Suède gagne ensuite son deuxième match, on pourrait avoir six points de retard avec un match de moins. Les conditions seraient un peu différentes. Un bon début fait toujours profiter le groupe : les titulaires, les réservistes, l'ambiance. Ca éviterait que l'ambiance ne devienne délétère après un seul match. Je mets le niveau de côté aujourd'hui, c'est la victoire qui compte. Tout le monde aurait préféré débuter à domicile, mais le calendrier avait été établi. Tedesco doit s'adapter. Faisons-lui confiance, il a fait de bonnes choses dans les clubs où il est passé", introduit Philippe Albert.

Et notre consultant ajoute : "J'ai lu que les jeunes voulaient mieux que la génération passée. Il va falloir aller en demi-finale d'un Mondial ou remporter un Euro... C'est bien de se lancer des défis. C'est l'insouciance de la jeunesse. J'aurais préféré qu'on attende les premiers matches. L'équipe est moins forte qu'il y a quelques mois. Leur discours ne me dérange, ça va leur permettre de prendre leurs responsabilités. Quand ça ira un peu moins bien, on va leur sortir ce genre de discours. Certains anciens sont partis. Ca fait partie du football professionnel, de la vie aussi. Ceux qui sont là doivent mettre leur expérience au profit des jeunes afin qu'ils aient un niveau supérieur dans quelques années. Les anciens ont une mission : porter les jeunes vers une Belgique nouvelle et, on l'espère, victorieuse."

L'ancien Diable Rouge établit aussi son onze de base : Courtois - Debast, Vertonghen, Theate, Meunier, Onana, De Bruyne, Castagne, Trossard, Carrasco et Lukaku.

"Je ne ferais pas débuter Roméo Lavia car, pour un match aussi important, avec si peu d'entrainements collectifs, le duo avec Amadou Onana serait peut-être un peu trop court. Raison pour laquelle je redescends Kevin De Bruyne d'un cran : pour apporter un peu de stabilité technique et tactique à cette position. Est-ce qu'Axel Witsel manque ? Il va toujours manquer. Au niveau de la récupération, de l'intelligence de jeu et du placement, on ne fera jamais mieux", détaille-t-il.