Philippe Albert au sujet du RWDM : "Tout le monde les voit descendre, ça peut être une motivation pour eux"

C'est l'un des résultats marquants de ce weekend inaugural en Pro League. Incapable de fructifier son bon début de match, le RWDM a coulé défensivement contre Genk, concédant une lourde défaite d'entrée de jeu cette saison pour son retour parmi l'élite (0-4). Forcément, ce résultat décevant, couplé aux remous persistants qui agitent le club en coulisses, inquiètent déjà.

Ce lundi midi, notre consultant Philippe Albert est revenu sur cette 1e journée de Pro League. Et comme un internaute juste avant lui, il a déploré les occasions loupées en début de match par le RWDM : "C'est bien vu de la part de notre internaute. Ils ont effectivement fait un début de match intéressant avec un Xavier Mercier déjà aux commandes. Mais face à ces équipes-là (NDLR : Genk) quand vous avez l'occasion de faire le break, il ne faut pas la rater, sans quoi, eux, vous punissent dès la 1e occasion. C'est ce qu'il s'est passé."

Forcément, les regards sont désormais braqués sur la direction, en particulier sur John Textor, l'homme qui attise les tensions au sein du club en accumulant les décisions coup de poing : "Cela a été un tourbillon au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, avec la mise à l'écart du président, Thierry Dailly. Quatre jours avant la reprise, on licencie tout un staff, on amène un entraîneur qui appartient à un des clubs de John Textor aussi. Pour apaiser la colère, il a bien fait de prendre Igor de Camargo dans le staff, il est énormément respecté au niveau du football belge. Ça va être difficile, à eux de prouver qu'ils sont capables de se sauver. Tout le monde les donne descendant d'office, ça peut être une motivation pour eux, à l'intérieur du groupe. Il faut rêver, ce système de play-offs peut leur être bénéfique."

Pour rappel, l'énième formule testée par la Pro League prévoit que les 4 dernières équipes du classement se disputeront des "play-down" au terme de la phase régulière. Pas de division des points mais deux descendants directs et l'antépénultième qui devra, au terme de ces play-downs, se farcir un barrage contre le vainqueur des play-offs de D1B.

Cela va donc être difficile. Difficile, mais pas impossible pour le RWDM. Pendant ce Facebook Live, Albert en a profité pour rendre hommage aux supporters bruxellois, omniprésents malgré l'ampleur du score et la situation extra-sportive du club : "Je tiens à souligner leur comportement, qui a été incroyable du début à la fin. Il y avait eu des communiqués les semaines précédentes, mais ils ont supporté leur équipe du début à la fin."