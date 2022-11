Philippe Albert après le succès "inquiétant" des Diables : "C’était largement insuffisant"

Les Diables rouges n’ont pas brillé mais ont assuré l’essentiel en battant le Canada 1-0 pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2022. "Il faut surtout retenir qu’on est en tête du groupe mais c’est une victoire inquiétante", estime Philippe Albert, plutôt contrarié après le spectacle offert par la Belgique durant ce match.

"Au niveau du contenu, c’était largement insuffisant", poursuit-il. "On a reçu une leçon de football en première période face à des Canadiens avec beaucoup de qualités au niveau offensif mais assez limités au milieu de terrain et derrière. Trop de joueurs ont joué en dessous de leur niveau. Je pars du principe que les joueurs donnent toujours leur maximum mais ce mercredi soir ils n’ont pas répondu présents au niveau de la hargne et des duels. En première période, on n’a pas vu la niaque et l’envie de bouger l’adversaire."