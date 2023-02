Philippe Albert après la défaite d’Anderlecht en Bulgarie : "Je reste confiant pour la suite"

Dans une semaine avec le soutien de son public, Anderlecht devrait pouvoir passer l’écueil bulgare. Car cette équipe manque de rythme (elle n’a repris la compétition que la semaine dernière) et ça se voit. Mais attention ses individualités qui peuvent faire mal en contre.

"Je reste persuadé qu’au retour Anderlecht peut s’en sortir à condition d’être plus réaliste devant le but. Et il y aura aussi le retour d’Amuzu qui devrait faire du bien. Et puis physiquement on a vu que Ludogorets avait énormément de mal. Les Bulgares viennent à peine de reprendre la compétition et ça se sent."