Philippe Albert après Japon – Croatie : "Gvardiol est le meilleur défenseur du Mondial avec Thiago Silva"

C’est une fin amère pour une bien belle aventure. Les Japonais quittent le Mondial au terme d’une séance de tirs au but complètement manquée face à de solides Croates. Philippe Albert revient sur l’élimination des Nippons. "Pour les Japonais, l’histoire se répète, mais d’une façon différente à 2018. Leurs deux victoires obtenues en phase de groupes resteront gravées dans les mémoires. Aujourd’hui ils perdent aux tirs au but, on sait que ça se joue à pile ou face : c’est ce qui fait à la fois la dureté et la beauté de ce sport. Un jour, la roue va tourner pour cette équipe japonaise qui a énormément de qualité."

Philippe Albert souligne la prestation une nouvelle fois aboutie de la part du jeune défenseur croate, Josko Gvardiol. "Selon moi, c’est le meilleur défenseur de cette Coupe du monde avec Thiago Silva. Handicapé par un masque, il réussit tout de même à se montrer intraitable dans les duels aériens. Il réalise des relances toujours positives vers l’avant, et cela faisait longtemps que je n’avais pas vu un défenseur anticiper comme il le fait." Gvardiol ne fut toutefois pas le seul à assurer derrière. "Lovren le seconde bien en défense centrale. Livakovic réalise aussi une grande séance de tirs au but en stoppant trois tentatives japonaises."

En quart de finale, la Croatie affronte le Brésil. L’équipe de Zlatko Dalić aborde la rencontre en tant qu’outsider et a une vraie carte à jouer selon Philippe Albert : "Toute la pression est sur les Brésiliens. Les Croates ont déjà réussi leur Mondial. Une équipe qui n’a rien à perdre et dont le moral est gonflé à bloc peut réaliser le match parfait. Physiquement et psychologiquement, il faudra être au top face à une équipe du Brésil favorite avec la France dans ce Mondial."