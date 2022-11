Philippe Albert après Brésil-Suisse : "Thiago Silva a joué de manière héroïque"

Au terme d’une rencontre de bon niveau, Casemiro a offert la victoire à la Seleção d’un but à la 83e minute.

Philippe Albert a apprécié la prestation de l’équipe de Tite, assurée de passer les poules au terme de ce match : " Les Brésiliens ont été au rendez-vous face à une équipe de Suisse bien organisée. Cette équipe du Brésil, même sans Neymar, reste malgré tout difficile à jouer. Deux matchs joués, zéro but encaissé et trois buts marqués. "

Lorsqu’on lui demande quel est l’homme du match, Philippe Albert souligne la prestation de deux joueurs. " À plus de 37 ans, le capitaine Thiago Silva évolue de manière héroïque. Il défend très haut, physiquement il est encore au top de sa forme. Et offensivement, Vinicius s’est montré virevoltant dès le début du match sur son flanc. Il peut rendre une défense complètement folle. Pour le spectacle, on choisit Vinicius comme homme du match, mais personnellement je prends Thiago Silva. "

Bien qu’ils n’aient pas cadré la moindre frappe, les Helvètes se sont inclinés avec les honneurs. " Ils ont été redoutables. J’ai adoré Widmer sur le flanc droit : il a eu des difficultés face à Vinicius, mais n’a jamais rien lâché. À mon avis, les Suisses vont se qualifier pour les huitièmes. Bonne chance à l’adversaire, car tactiquement c’est très difficile à jouer. "