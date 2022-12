Philippe Albert après Argentine-Croatie : "Il y a des musiciens autour de Messi et c’est lui le chef d’orchestre"

L’Argentine est la première finaliste de cette Coupe du monde. En effet, elle s’est imposée 3 à 0 face à la Croatie. Un match qui a tourné à l’avantage grâce au pénalty marqué de Lionel Messi. Philippe Albert, consultant de ce match, revient sur cette rencontre.

Alors que la Croatie semblait plus en jambe en début de première mi-temps, c’est l’Argentine qui a pris l’avantage sur pénalty et qui a enchainé sur deux buts d’Alvarez grâce à Messi. La Pulga reste un élément important pour l’Albicéleste. " Quand le roi Léo met son smoking, c’est très difficile pour l’adversaire à négocier, il sait tout faire " explique Philippe Albert. Il ajoute :" Lionel Messi est à une marche du trône et c’est à lui de faire en sorte de rentrer dans la galaxie des plus grands comme l’a fait Maradona en 86 ".

Cette performance de Messi n’est, pourtant, pas anodine selon notre consultant : " Il est déjà dedans depuis 2 ou 3 mois. On sentait qu’il préparait quelque chose de spécial. Dans l’équipe de l’Argentine, il y a énormément de travailleurs, des musiciens autour de Messi et c’est lui le chef d’orchestre " constate-t-il.

Cette rencontre marque aussi le potentiel dernier match d’un "extraordinaire" Luka Modrić selon l’ancien Diable rouge. " C’est un très grand professionnel, il a laissé d’excellents souvenirs dans les clubs par lesquels il est passé " explique-t-il.

Philippe Albert préface la deuxième demi-finale qui oppose le Maroc et la France " Tout dépendra de la France, le Maroc ne va pas changer son fusil d’épaule. Une organisation sans faille et une mentalité exceptionnelle. Ils n’ont strictement rien à perdre " conclut-il.

L’Argentine affrontera la France ou le Maroc en finale dimanche.