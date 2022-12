Philippe Albert admiratif du Maroc : "Ce n'est pas une surprise, c'est logique de le retrouver en demies"

Le débriefing vidéo de Philippe Albert au micro de Vincent Langendries accompagné de klaxons. " C’est historique, une victoire finalement assez logique même si les Marocains ont bénéficié d’un brin de réussite par moments". Une qualification historique pour le Maroc, pour l’Afrique mais surtout pour le football avec la première qualification d’un pays africain pour le dernier carré d’une Coupe du Monde.

Un Maroc avec des remplaçants qui font le boulot, un gardien infranchissable qui est " le meilleur de cette Coupe du Monde selon moi " ajoutez un jusqu’au-boutisme incroyable et vous obtenez un cocktail qui leur permet d’être en demi-finales en ayant encaissé seulement 1 but en 5 matchs.

Le Maroc qui réalise un exploit ? : " C’est un exploit, n’ayons pas peur des mots, ils sont sortis premiers de notre groupe mais ce qui m’impressionne c’est cette solidarité hors-norme". Ajoutez à cela des joueurs comme Hakimi, Bounou ou encore Hakim Ziyech, "ce n'est plus une surprise, c'est logique de les retrouver à ce stade de la compétition". N’oublions pas la révélation Ounahi ou d’autres joueurs qui font très mal aux défenseurs adverses comme Sofiane Boufal ou En-Nesyri.

Le Groupe F avec la Croatie et le Maroc en demi, était-ce le groupe de la mort ? " Non pas du tout, avec tout le respect que j’ai pour eux, vu les qualités du groupe on aurait du terminer premiers mais le talent ne suffit plus dans le football".

Le dernier match de Cristiano Ronaldo avec l’équipe du Portugal ? " Oui effectivement, il y a eu cette image forte où il rentre au vestiaire en pleurant, je ne suis pas nécessairement d’accord avec cela, ça reste du football, quand on voit comment le monde tourne actuellement, les larmes à ce niveau-là ne passent pas en ce qui me concerne ". Philippe a également été déçu de l’équipe du Portugal après une victoire écrasante face à la Suisse.

Les Marocains ont très bien joué le coup et les Portugais n’ont pas fait briller leurs individualités mais c’était un match de gardien selon notre consultant : " Il y en a un qui a fait des arrêts extraordinaires et l’autre qui s’est planté ".