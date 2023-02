Philippe Albert à propos des discours de Will Still : "Avec certains joueurs, ce genre de discours ne passerait pas"

Invités sur le plateau de La Tribune, les frères Edward et Will Still sont revenus sur leur première partie de saison dans leur club respectif : Eupen et le Stade de Reims. Pour l’ancien entraîneur adjoint du Standard, les premiers mois à Reims ont été tumultueux. Arrivé comme T2 d’Oscar Garcia, le Belge a repris les rênes de l’équipe en octobre dernier. Depuis le partage entre son club et le PSG lors de la 20e journée de Ligue 1, la Will Still mania a frappé la France.

Ses discours motivants, son amour pour Football Manager et sa réaction lors de l’égalisation face au PSG ont fait de lui la nouvelle coqueluche du championnat français. À 30 ans, Will Still réalise un sans-faute depuis sa prise en fonction du Stade de Reims en octobre dernier. 15 matchs sans défaite en Ligue 1, une dixième place et deux partages face au PSG, l’effet Will Still a frappé les Rémois mais aussi toute la France. "Avant la rencontre face au PSG, j’ai commencé à recevoir énormément d’appels." La raison, un discours envers ses joueurs avant cette confrontation : "Après cette séance d’entraînement et dans ce contexte, j’ai senti que le groupe avait besoin de ces mots. C’était juste pour leur dire que : "c’est facile de faire les mecs à l’entraînement mais le faire devant près de 60.000 personnes au Parc des Princes quand toute la planète nous regarde, c’est différent. Cette rencontre va déterminer qui on est et la suite de notre saison.""

Un discours qui a eu l’impact escompté au vu du résultat (1-1) mais qui ne serait peut-être pas passé dans d’autres clubs selon les consultants de la Tribune. "Dans certains clubs, ce discours fonctionne à mort dans d’autres et avec certains joueurs cela passera moins bien. Avec Marc, on a connu des entraîneurs qui avaient plus ou moins le même discours, personnellement cela ne nous dérangeait pas mais un Degryse ou un Nilis, on ne pouvait pas leur parler comme cela", explique Philippe Albert.

Marc Wilmots partage aussi cette observation : "Tu vas dans le Sud, tu fais cela à Bordeaux, ils vont tous te regarder et soupirer. C’est compliqué de les bouger. Ils ont plus de qualité, ils sont mieux payés, c’est différent. Cela dépend vraiment des clubs."

Ce type de discours a néanmoins porté par la suite préjudice à l’ancien adjoint du Standard. À la fin du match face à Auxerre (0-0), il motive ses troupes pour la rencontre suivante en Coupe face à Toulouse. Les médias lui tombent dessus pour cette phrase : "On va à Toulouse pour les fracasser." Le T1 a expliqué en détail cette scène sur le plateau de la Tribune. "Le discours avant le match de Toulouse est positif parce que j’ai appris. Déjà, je n’ai jamais dit cela donc, c’est dommage. Je l’ai dit en anglais dans le sens, on n’a pas fait un très bon match à Auxerre. On doit aller à Toulouse mettre un peu d’impact et d’énergie car il n’y en a pas eu assez lors de cette rencontre. Cette phrase a été interprétée et est sortie de son contexte. J’ai 30 ans, j’apprends à gérer les médias et la presse qui est autour de moi pour l’instant."

Ce briefing n’aurait pas dû être diffusé selon Marc Wilmots : "Le problème est que c’est filmé. Maintenant, on rentre dans un monde qui est dangereux. Ce genre de discours devrait rester à l’intérieur des vestiaires."

Avec ces déclarations, la presse française s’est trop concentrée sur ce point de sa personnalité et a omis certains éléments selon Will Still : "J’ai dit à la télévision française que c’est qu’une partie de moi cela. Regardez nos matchs et notre jeu et puis faites-vous une image un peu plus complète."