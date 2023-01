Philip Zinckernagel : "L’objectif est le top 8, mais nous voulons décrocher le top 4"

En marge de la réception de Saint-Trond ce vendredi soir à 20h45, Philip Zinckernagel s’est présenté face à la presse pour tirer les conclusions de sa première partie de saison et rappeler les objectifs du Standard.

Après des débuts en fanfare pour sa première titularisation contre le Club Bruges avec deux buts inscrits, le milieu offensif s’est montré moins décisif. "C’est normal de ne pas marquer des doublés à chaque match. Comme le reste de l’équipe, j’ai joué de gros matchs contre quelques-unes des bonnes équipes, mais nous avons aussi joué des matchs contre des opposants plus faibles où nous n’étions pas à 100%. C’est très difficile de jouer chaque match au même niveau que celui que nous avions contre Bruges. Si c’était le cas, nous jouerions en Premier League."

Lors de ses deux dernières sorties officielles, le Standard a joué face à des équipes du top mais avec moins de réussite que contre les Blauw en Zwart. Les Liégeois se sont inclinés en Coupe de Belgique à l’Antwerp (4-0) et ont partagé l’enjeu à La Gantoise (0-0). Le Danois a manqué ces deux matchs pour cause de suspension. "C’est une nouvelle année, un nouveau départ. C’était terrible de regarder jouer l’équipe sans pouvoir l’aider donc j’ai hâte de pouvoir jouer car le stade et ses supporters m’ont manqué."

Depuis, Philip Zinckernagel a participé au bon match amical de son équipe contre la Juventus (1-1). "Le partage était un bon résultat, mais nous devons surtout retenir notre performance. Ce match nous apporte beaucoup de confiance et montre qu’on peut jouer et défendre ensemble contre un bon adversaire."

Ce bon résultat confirme les objectifs du Danois et de ses coéquipiers. "Nous avons de grandes ambitions et voulons décrocher le top 4, mais l’objectif principal en début de saison était de se qualifier pour le top 8 donc il est très important que nous sécurisions cette place-là dans un premier temps. Nous savons qu’une place dans le top 8 peut nous permettre de nous qualifier pour l’Europe."

La première étape du Standard pour atteindre ses objectifs a lieu ce vendredi à 20h45 face à Saint-Trond.