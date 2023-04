Philip Zinckernagel avant Ostende – Standard : "Le championnat belge est fortement sous-coté"

Ce samedi, le Standard se déplacera à Ostende afin de renouer avec la victoire dans le cadre de la 31e journée de championnat. Les Rouges ne comptent pas rentrer bredouilles de la côte. Actuellement 7e, le Standard aurait pu intégrer le Top 4 et les Playoffs 1 s’il n’avait pas gaspillé deux points à domicile face à Zulte Waregem (2-2). Un partage qui ne permet pas encore de valider sa place en Playoffs 2. Les Liégeois auront donc à cœur d’aller arracher les trois points face à une équipe du bas de tableau qui lutte pour son maintien et cela à 4 journées de la fin de la phase classique de la Jupiler Pro League.

Pour l’attaquant Philip Zinckernagel, prêté par l’Olympiakos, la rencontre ne sera pas des plus simples mais se profile à un bon moment. " C’est toujours difficile d’affronter une équipe du bas de classement. Ostende veut se sauver et fera tout pour décrocher une victoire ou au moins prendre un point. Cette équipe a fait une bonne opération face à Bruges et sera certainement en confiance. Néanmoins, je trouve que c’est un déplacement qui tombe à point pour nous suite à notre mauvais résultat face à Zulte. Tout le monde est de nouveau à 100% et veut renouer avec la victoire. Habituellement, lorsque l’on fait une mauvaise opération, on revient plus fort. J’espère que ce sera le cas une fois de plus ".

Performer avec le Standard pour être sélectionné

Cette rencontre survient juste après une petite trêve internationale. Celle-ci n’a d’ailleurs pas entièrement satisfait l’attaquant danois qui n’a pas été sélectionné par son équipe nationale. " Je ne vais pas dire que je m’attendais à être appelé. Ça fait un moment que je suis dans la présélection. Pourtant, je n’ai plus été repris. C’est un peu décevant. Il y a beaucoup de bons joueurs au Danemark mais j’ai l’impression que je méritais d’être sélectionné cette fois-ci. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi mais du coach. Il avait sûrement ses raisons. Je suis certain que j’aurais pu apporter quelque chose à l’équipe. Il faut que je continue à faire de mon mieux au Standard en espérant intégrer l’effectif à court terme. Je trouve d’ailleurs que le championnat belge est fortement sous-coté. Le niveau est plutôt relevé. Tout le monde peut battre tout le monde. Il y a beaucoup de qualités en Pro League et la compétition est très physique ".

Le numéro 77 du Standard se dit bien installé dans notre championnat et apprécie le fait que les fans l’attendent au tournant. " Je suis bien ici. Je me sens un peu comme à la maison. Je suis content de voir que les supporters ont des attentes me concernant. C’est motivant et cela me pousse à donner toujours plus. Mais si je pense trop à ça ou si je me dis que je dois faire la différence et marquer absolument, je me mets inconsciemment une sorte de pression. J’essaie donc de jouer libéré en match tout en appliquant ce que je montre à l’entraînement ".

Un autre facteur qui fait que Philip Zinckernagel se sente si bien au Standard est sa relation hors pair avec son coéquipier Aron Donnum. " Nous sommes de très bons amis. On parle pratiquement la même langue et on passe beaucoup de temps ensemble au club comme en dehors. On s’entend très bien. Je suis heureux de pouvoir évoluer aux côtés d’un joueur qui possède autant de qualités. Beaucoup de nos adversaires savent qu’on joue bien ensemble et ils font tout ce qu’ils peuvent pour nous arrêter sur le terrain. C’est probablement quelque chose dont nous pouvons être fiers parce que ça signifie qu’ils ressentent qu’on arrive à se trouver facilement avec Aron ". Le duo sera donc certainement à suivre de près lors de la rencontre de ce samedi à Ostende.