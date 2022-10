Philip Catherine fête ses 80 ans, en direct sur Musiq3 : "J’essaie de faire chanter ma guitare "

Le grand guitariste de jazz Philip Catherine fêtera ses 80 ans, le 27 octobre prochain, lors d’un grand concert à Flagey à Bruxelles. Un concert qui sera diffusé en direct sur Musiq3, dès 20h et qui sera présenté par Laurent Graulus.

Ce jeudi 27 octobre, Philip Catherine fête ses 80 ans. A cette occasion, Musiq3 vous propose de vivre en direct le concert anniversaire événement que le guitariste donnera à Flagey. Et tout au long de la journée du 27 octobre, la webradio thématique Jazz de Musiq3 se mettra aux couleurs du guitariste belge, en diffusant toutes les heures deux titres de Philip Catherine.

Philip Catherine, une enfance baignée dans la musique

Né en 1942 à Londres, d’une mère anglaise et d’un père belge, Philip Catherine a été exposé à la musique dès l’enfance.

"La musique était omniprésente dans ma famille", nous confiait le guitariste.

Mon grand-père maternel était violoniste à l’Orchestre symphonique de Londres, et ma mère était très mélomane. […] Son frère Bill jouait très bien du piano, et aussi du boogie-woogie, de même que ses quatre sœurs. Je crois qu’il y avait quelque chose en moi qui aimait la musique.

Et le guitariste de poursuivre, dans une interview qu’il accordait tout récemment à Béatrice Delvaux et Jean-Claude Vantroyen du journal Le Soir :

"Plus tard, nous sommes allés vivre à Düsseldorf puis à Brême. J’y ai découvert les trains électriques, mais je me souviens surtout que j’écoutais beaucoup Chopin sur un gramophone et que cela me faisait pleurer. J’écoutais aussi des chants de chorales russes sur des 78-tours que mon père avait récoltés à l’armée. A Brême, on avait un piano : c’est là que j’ai entendu ma mère jouer pour la première fois. A notre retour en Belgique, – j’avais 7 ans –, nous avons habité un temps chez les Wolfs où j’écoutais Casse-Noisette de Tchaïkovski et je m’amusais avec leur harmonium."

Vers l’âge de 12 ans, 13 ans, Philip Catherine découvre la guitare, à travers les chansons de Georges Brassens, et deux en particulier "Pauvre Martin" et "Il suffit de passer le pont". Enthousiaste, il achète alors sa première guitare chez Parys Flor, à Bruxelles, chez qui il demande qu’on lui recommande un professeur, ce sera José Marly. Ce dernier n’appréciait pas beaucoup Brassens, mais il fait en revanche découvrir Django Reinhardt au jeune Philip. "José Marly improvisait bien" poursuit Philip Catherine, "et nous a appris cet art délicat. Avec ses autres élèves, il nous réunissait tous les mois pour donner de petits concerts dans un café, chacun devait y présenter un standard de jazz".

Django Reinhardt, et le lyrisme de ses improvisations seront donc le début de la vie de jazzman de Philip Catherine. Plus tard, il découvrira Miles Davis et John Coltrane. Cela étant dit, il faudra un peu de temps au jeune guitariste pour admettre que la guitare était bien plus qu’un passe-temps. Au point qu’il entreprendra des études de droit puis de Sciences-économiques à l’ULB !