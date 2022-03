Philéas et Autobule, les nouveaux albums qui invitent les enfants à philosopher

Philéas et Autobule, c’est une revue qui s’adresse aux enfants de 8 à 13 ans et qui les invite à s’étonner, s’émerveiller, douter aussi et se poser des questions. La revue des enfants philosophes se développe et propose maintenant de nouveaux albums pour les enfants dès l’âge de 5 ans. Ce nouvel album s’intitule Tout est si grand, Chanson qui s’épanouit.

Se poser plein de questions

Philéas & Autobule est une revue philosophique pour les 8-13 ans. Cinq numéros paraissent chaque année et à travers chacune des publications sont explorés des grands thèmes universels comme l’amour, la citoyenneté, l’écologie, la liberté, le temps, l’identité, la vérité, le sens de la vie, etc.

Ceux qui nous guident dans nos questionnements, ce sont Philéas & Autobule, deux enfants philosophes – comme tous les enfants – qui se posent plein de questions et qui invitent les autres à réfléchir avec eux. Parce qu’on le sait, il n’y a pas de bonne réponse mais il y a plein de façons de réfléchir.

Le dernier numéro, qui est sorti le 1er février dernier, explore la question du doute.

Pourquoi doute-t-on ? Le doute fonde l’esprit critique, la posture scientifique. Mais douter de tout peut nous empêcher d’avancer et ne douter de rien peut nous faire manquer de discernement. Nos doutes sont-ils façonnés par nos échecs et nos réussites ?

Plein de questions passionnantes et qui sont déclinées à travers les différents volets du magazine, des récits, des jeux mais également le moment média, des bandes dessinées, etc.

Cette revue est donc adressée aux 8-13 ans parce qu’il faut déjà être capable de lire correctement et de comprendre les récits qui sont proposés. Surtout si on les lit sans l’aide des parents.

Philosopher dès l’âge de 5 ans

Mais on n’attend pas l’âge de 8 ans pour commencer à philosopher, c’est pourquoi les nouveaux Albums Philéas & Autobule, accessibles aux enfants dès 5 ans, sont les bienvenus !

Dans ces nouveaux albums, on propose aux plus jeunes une fiction suivie d’une exploration philosophique. La partie fiction est une expérience littéraire et visuelle forte – et le visuel a son importance pour pouvoir feuilleter l’album seul quand on ne sait pas encore lire. Et juste après, puisqu’on est quand même chez Philéas & Autobule, il y a quatre pages d’activités philosophiques, en lien, évidemment avec les thèmes abordés dans l’album. Et cette partie est à faire avec un adulte, que ce soit en famille ou avec un enseignant, un éducateur ou autre.

Ce premier album s’intitule Tout est si grand. Chanson qui s’épanouit. Il nous invite à l’émerveillement face à la nature. Elle est changeante, comme nous. Il y a très peu de mots, ce sont des vers libres, simples d’Isabel Minhos Martin et qui ont une charge poétique très importante. En tournant les pages, on rêve, on divague. C’est très joliment illustré, c’est plein de couleurs et la façon dont Bernard Carvalho dessine les paysages est assez abstraite et invite, elle aussi, à la réflexion.

Et après, on a les fameuses pages philo conçues par Mélanie Oliver. On revient sur l’histoire ; ce que l’enfant en a retenu, ce qui l’a étonné : on y parle du rapport de l’enfant au monde ; on lui demande s’il s’y sent petit ou grand, ce que ça lui fait de grandir…

Ensuite, on l’invite à discerner ce qui change de ce qui ne change pas et on lui fait des propositions qui sont autant de pistes de réflexion : Les corps / Les idées / L’école / Les jouets / les émotions / le soleil, etc.

Et puis on lui demande comment ça change parce que notre corps et le ciel, par exemple, ne suivent pas la même évolution.

Cet album vous réserve de belles surprises et surtout un moment d’échange très riche avec vos enfants, petits-enfants, élèves ou autres. Tout est si grand. Chanson qui s’épanouit, un album à commander sur phileasetautobule.com.