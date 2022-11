Phil Foden inscrit une demi-volée magistrale et permet à Manchester City de revenir au score face à Brentford

Alors que Manchester City était mené au score face à Brentford dans le cadre de la 16e journée de Premier League, Phil Foden est joliment sorti de sa boîte. Isolé en deuxième zone dans le rectangle, l’offensif anglais a profité d’une déviation d’Akanji sur un corner donné par Kevin De Bruyne. Sa demi-volée puissante et croisée n’a laissé aucune chance à David Raya. Un but synonyme d’égalisation et qui permet aux siens d’aborder plus sereinement la seconde période. Pour l’emporter, les Citizens devront montrer un autre visage. Timorés en début de rencontre, les locaux avaient en effet vu Brentford ouvrir la marque via Ivan Toney.