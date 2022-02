Phil Foden et sa maman impliqués dans une violente bagarre, Manchester City "choqué"

Celle-ci a d’abord poussé un individu avant de se prendre un coup en plein visage. Un geste qui a amorcé une bagarre bien plus violente avec l’intervention de Foden lui-même et d’une autre personne qui les accompagnait. Celle-ci a repoussé ce groupe de personnes et a tenté plusieurs fois de les frapper avec un extincteur.

Face à la diffusion de cette vidéo, Manchester City a réagi. "Le club est au courant qu’une vidéo circule sur les réseaux sociaux où Phil Foden et sa famille sont harcelés et maltraités. Nous sommes choqués et consternés par la nature des abus et de l’agression auprès d’un des membres de la famille de Phil. Nous allons continuer à soutenir Phil et sa famille en leur fournissant toute l’aide dont ils ont besoin", a fait savoir le club à Sky Sports.