Phil Albert se souvient de l'Irlande : "C'était mon premier match chez les Diables, et j'ai fini avec six points de suture"

"C'était d'autant plus un grand moment pour moi que le match a eu lieu un 29 avril, jour de l'anniversaire de mes deux parents, qui sont nés le même jour. C'était le plus beau cadeau que je pouvais leur offrir".

Une titularisation obtenue pour jouer à côté de Georges Grün, qui réalise ce jour-là, comme toute la défense belge, un match solide. "En deuxième mi-temps, je vais au duel pour écarter un ballon de la tête. Frank Stapleton (attaquant passé par Arsenal et Man Utd) arrive trois secondes trop tard et m'assène un coup de coude. Résultat ? J'ai l'arcade sourcilière ouverte, j'ai six point de suture et je suis contraint de quitter le terrain."

Un cadeau de bienvenue dans le football internationale, qui donnera au Bouillonnais le goût du football à l'anglaise, fait de longs ballons et de duels. "Ce jour-là, j'ai réalisé une erreur de jeunesse en me laissant avoir par ce joueur qui était en retard. Mais grâce à ce match, j'ai gagné de l'expérience, et on ne m'y a plus repris à l'avenir."

Venue pour le nul, la Belgique repart ce jour-là de Dublin avec un 0-0, mais manquera la qualification pour l'Euro 1988. Pour Albert, c'était le début d'une histoire qui allait l'emmener à deux Coupe du monde (1990 et 1994).