Phil Abraham et Rémy Labbé, deux générations de souffleurs

L’actualité de Phil Abraham c’est aussi sa participation à l’album du trompettiste Rémy Labbé "Careless Territories". Originaire de Paliseul (Province de Luxembourg), Rémy partage avec Phil le plaisir de la scène et des studios d’enregistrements mais aussi des classes de musique dans lesquelles ils enseignent tous les deux. Enregistré en France, "Careless Territories" est le résultat de multiples facteurs, Rémy Labbé : "L'un est ma récente reconnexion avec le tromboniste et phénomène belge Phil Abraham qui a été invité l'année dernière en tant que membre du jury pour mes étudiants en cuivre au département de jazz à Luxembourg. Cette rencontre a établi la ligne de front et la direction esthétique du projet - Phil et moi étant de grands fans du Clark Terry et Bob Brookmeyer Quintet."



Rémy Labbé était au micro de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.