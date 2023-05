Phedra Clouner : "Il n’y a que 20% de femmes dans le secteur de la cybersécurité… Il faut faire bouger les lignes !"

Phedra Clouner a toujours évolué dans un milieu masculin. Aujourd’hui, en regardant en arrière, elle réalise le nombre d’obstacles qu’elle a dû dépasser ainsi que le sentiment d’imposture qui continue de l’habiter… "Longtemps, j’ai pensé que j’étais une femme dans un monde d’hommes arrivée là un peu par méprise et c’est tout. Je ne percevais pas en quoi le système était problématique, en quoi le système n’incluait pas les femmes…"

En lisant, en discutant, en réfléchissant, année après année, elle s’intéresse plus particulièrement à la représentativité des femmes dans les STEM. En 2019, elle devient membre fondatrice de l’initiative européenne women4cyber. "L’année dernière, j’ai co-fondé le chapitre belge de women4cyber, non seulement pour encourager les femmes à suivre ces carrières, mais aussi les rendre plus visibles."

Selon la spécialiste, les mentalités sont en train d’évoluer : de plus en plus d’initiatives se multiplient pour non seulement diriger les femmes vers le monde du digital, mais aussi briser les stéréotypes dès le plus jeune âge. "Il y a encore du travail…. Les stéréotypes restent bien ancrés… Je me souviens, il y a quelques années mon fils est revenu de l’école en me disant ‘mais enfin maman ce n’est pas possible que tu travailles et que tu sois cheffe, ce n’est pas un truc de maman’. Ce jour-là, j’ai décidé de lui lire ‘Tu seras un homme -féministe- mon fils !’", confie-t-elle. Phedra Clouner conclut : "Si on veut changer les choses, il faut prendre le problème à bras-le-corps. C’est toute une société qu’il faut déconstruire."