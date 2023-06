Pharrell Williams : un biopic réalisé par Michel Gondry

Le réalisateur français Michel Gondry assure la promotion de son dernier film Le Livre des solutions. Il en a profité pour glisser au média américain IndieWire une info qui a rapidement circulé : il travaille actuellement sur une comédie musicale centrée sur la vie de Pharrell Williams. “C’est un budget assez important, mais cela reste un projet personnel” a précisé Michel Gondry avant d’ajouter que le film pourrait être retardé par la grève des scénaristes aux Etats-Unis.

Baptisé Atlantis, ce biopic serait consacré à la carrière de Pharrell Williams depuis ses débuts au sein du duo "The Neptunes" dans les années 90 avant la formation du groupe "N.E.R.D." et puis son envol en solo avec les succès qu’on lui connait, Happy end assuré ! La star de 50 ans continue à multiplier les projets en prenant il y a quelques mois la direction artistique des collections homme de Louis Vuitton.

L’américain Pharrell Williams et le français Michel Gondry ont tous deux collaboré avec Daft Punk : l’un prêtant sa voix au tube Get Lucky en 2013, l’autre réalisant le célèbre clip décalé de Around The World en 1997.

Michel Gondry a d’ailleurs réalisé des dizaines de clips pour des artistes tels que The White Stripes, The Chemical Brothers, Björk, Foo Fighters. Son intérêt pour le monde de la musique a toujours été présent – il a lui-même formé un groupe de rock français baptisé "Oui Oui". Côté cinéma, on lui doit plusieurs chefs d’œuvres dont le superbe Eternal Sunshine of The Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet en 2004.

Retrouvez Pharrell Williams dans Pop Icons, le podcast qui décrypte les grands noms de l’industrie musicale.