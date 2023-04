Pharrell Williams : le touche-à-tout de génie, de la musique à la mode, fête ses 50 ans

Producteur, chanteur, musicien, entrepreneur et, depuis peu, directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, Pharrell Williams est un touche-à-tout de génie, aussi à l’aise à produire des tubes planétaires qu’à signer des collaborations remarquées avec de grandes maisons de mode. Ce mercredi 5 avril, il célèbre ses 50 ans.

Né le 5 avril 1973, le natif de Virginia Beach (Virginie) a créé le duo de producteurs Neptunes avec son complice Chad Hugo alors qu’il n’avait pas encore 20 ans.

Ils sont repérés par le producteur new-yorkais Teddy Riley, qui les aide à prendre leur envol. Ils collaborent rapidement avec des artistes hip-hop et R&B de premier plan, comme la chanteuse Kelis.

Musiciens accomplis, les deux jeunes producteurs décloisonnent les genres et mélangent les influences sans a priori. "C’est du R&B croisé avec de la techno, de la new wave et du hip-hop", expliquera Teddy Riley au New York Times.

Le tournant des années 2000 marque leur mise sur orbite, parmi les producteurs les plus demandés de l’industrie.

On les retrouve derrière Hot in Here du rappeur Nelly, numéro un des ventes aux Etats-Unis, mais aussi à l’écriture de I’m a Slave 4 U, de Britney Spears. Le gratin de la chanson se les arrache, de Justin Timberlake à Jay-Z, en passant par Gwen Stefani.