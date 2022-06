Pharrell Williams en a marre de son hit "Happy"

"(Because I’m hapyyyyy), clap along if you feel like a room without a roof. (Because I’m happyyyy), clap along if you feel like happiness is the truth…" sont clairement les paroles qu’on a tous eues en tête en 2013. Le hit de Pharrell Williams et B.O de "Moi, moche et méchant 2" a été classé numéro 1 du Billboard 100. Le clip officiel comptait 998 millions de vues sur YouTube au moment de sa sortie alors que la version avec les Minions a, quant à elle, atteint 95 millions de vues la même année. Bref, ce fut un succès.