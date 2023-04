Pharrell Williams a-t-il teasé les collabs sur son nouvel album "Phriends" ?

Pharrell Williams s'apprête à faire son grand retour. S'il a continué à produire des sons ou à collaborer avec des artistes ces dernières années, ça fait quand même 8 ans qu'il n'a plus sorti d'album solo. On n'a encore aucune nouvelle sur la date de sortie mais rien ne nous empêche de spéculer.

Le chanteur, qui vient d'avoir 50 ans, a annoncé il y a quelques mois la sortie du volume 1 de Phriends. Il en a parlé dans une interview avec RM du groupe BTS pour Rolling Stone, révélant par la même occasion qu'il avait composé un titre avec les Coréens. "Vous [BTS] êtes dessus, évidemment. Et je parle de ça bien plus que je ne le devrais, mais c'est une chanson de mon album que [BTS] a chanté et c'est génial, et je suis super reconnaissant", a-t-il dit au rappeur.

Depuis on n'a plus vraiment eu de nouvelles. On sait qu'il y aura "Down in Atlanta" qu'il a produit avec Travis Scott. Vu le titre de l'album et les deux titres déjà annoncées, on peut s'attendre à ce que cet album soit plein de collabs de qualité. Hier a été annoncé l'affiche de la 3e édition de son festival "Something in the Water". On peut y lire au centre "Pharell's Phriends" et en dessous plusieurs artistes déjà annoncés : A$AP Rocky, De La Soul, Mia et Busta Rhymes. Cela veut-il dire que ceux-ci participeront à son album ? On peut se poser la question. Si c'est le cas, ça promet du lourd.