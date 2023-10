Pharrell Wiliams revient sur l'énorme "Get Lucky" avec Daft Punk et sa réaction en découvrant le titre fini

Cette année marque les 10 ans de l'album "Random Access Memories" de Daft Punk. Le groupe électro, pourtant séparé depuis 2021, a célébré cet anniversaire en proposant deux éditions spéciales de l'album : une avec neuf nouvelles pistes, déjà disponible, et une version sans aucune percussion, prévue pour le 17 novembre. Ils publient aussi des "Memory Tapes", une série de vidéos qui retrace les moments forts et montre les coulisses de l'album. Pharrell Williams, invité du sixième épisode, est revenu sur ses collaborations avec Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Le chanteur producteur a rencontré le duo français grâce à Busy P, alias Pedro Winter en 2001, quand il lui a proposé de faire un remix de leur titre "Harder, Better, Faster, Stronger". "J'étais reconnaissant d'avoir eu l'opportunité cette opportunité. Sans cela, il n'y aurait peut-être jamais eu cette connexion et ce qui s'en est suivi", se rappelle-t-il. Eux (qu'il aime appeler les "robots") et lui voient la musique de la même manière, comme un cadeau qui leur a été donné et une manière de se connecter avec les autres et de les libérer.

Plus tard, ils l'ont rappelé pour lui proposer d'écrire pour leur album. Et il pensait ne faire que ça : écrire, composer. Il n'imaginait pas du tout qu'il chanterait dessus au final et ne savait pas qui le ferait, imaginant, dit-il, quelque chose de "Michael-esque" (à la Michael Jackson donc). Ils ont ainsi fait ensemble "Get Lucky" (sans doute la chanson la plus importante de l'année en 2013) et "Lose Yourself To Dance". Dans son esprit, il enregistrait donc juste une voix témoin qui serait remplacée par la suite. Les Daft Punk l'ont poussé à se surpasser. "Ils me disaient : 'Ok, c'est bien, enregistre-le encore. Encore et encore et encore'. Ils m'ont poussé à tout sortir. C'est ce que j'ai appris en travaillant avec les Robots. Désormais, je comprends la valeur de ce travail, l'importance de prendre le temps, de transformer ça en perfection", explique-t-il. Il ajoute : "C'est la différence entre un humain et un robot".