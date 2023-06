Pharmacie de voyage : quels sont les indispensables à emporter avec vous ?

Autre point important mentionné par le Dr Charlotte : certains médicaments sont soumis à une législation particulière et ce, même dans l'espace Schengen. La "Yellow list" vous permettra d'en savoir plus. En effet, certains médicaments - comme des somnifères, des analgésiques ou encore des médicaments pour la tension - sont soumis à une certaine réglementation et nécessitent une déclaration de votre médecin traitant pour pouvoir les transporter avec vous.

Petit conseil quant aux médicaments dont vous avez besoin ; prenez la liste des molécules avec vous car si vous cherchez ce même médicament à l'étranger, il se peut que le nom soit différent et que vous ayez du mal à le retrouver alors que la molécule, elle, reste la même.