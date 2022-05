PGL, MSI, RLCS, Magic ou StunFest : le week-end Esport résumé en 2 minutes

Le Rumble Stage a débuté et se poursuit jusqu’au 24 mai. 6 équipes sont en compétition : Royal Never Give Up, G2 Esports, Evil Geniuses, T1, PSG Talon et Saigon Buffalon. RNG roule sur le tournoi et est premier du classement pour le moment. Les 2e, 3e et 4e places se joue pour le moment entre G2, Evil Geniuses et T1. L’équipe coréenne avec comme midlaner Faker a perdu contre G2 Esports.