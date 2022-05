PGL, MSI, ESL ou TM Cup : le week-end Esport résumé en 3 minutes

La PGL suit son cours à Anvers, avec le début du " Legends Stage " regroupant les 16 meilleures équipes actuelles. La finale aura lieu ce mardi 17 mai, officialisant les 8 équipes qualifiées pour la Grande Finale : Le Champions Stage.

Natus Vincere et la Team Spirit, toutes les deux en 3-0, occupent actuellement le haut du classement tandis que G2 et Vitality ont un peu plus de mal à briller après un Challengers Stage parfait.

M0NESY, joueur mythique de l’équipe G2, a beaucoup fait parler de lui : Dans un clip on peut le voir se créer ce qu’on appelle une " one way ". La smoke le camoufle toujours mais lui peut, en se plaçant bien, voir à travers et aligner ses adversaires.