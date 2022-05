PGL Major d’Anvers : FaZe Clan champion du monde de CS : GO

La surprise FURIA

Après avoir triomphé de G2 pour éviter l’élimination (et en les sortant par la même occasion) la team FURIA a créé la surprise en atteignant les playoffs pour le plus grand plaisir de leurs fans. Malheureusement, ils se sont heurtés à la Team Spirit, bien trop préparée pour eux, et se sont fait éliminer par 2-0 sec et sans appel.

Un bel exploit pour les Brésiliens, dont l’élimination n’a pas empêché les supporters d’exprimer leur joie pendant tout le week-end !

Une demi-finale qui donne le ton

Samedi, la demi-finale entre FaZe Clan et la Team Spirit a d’ailleurs plutôt bien donné la température !

Menée 1-0, la Team Spirit nous a sorti un round de fou sur l’emblématique " Dust II " et ont arraché une prolongation à la dernière minute… Finalement c’est après trois prolongations, soit 18 rounds joués dos au mur pour Team Spirit, que FaZe Clan s’est imposé et a verrouillé sa place en finale.