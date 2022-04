PGA Tour : Le duo Schauffele/Cantlay remporte le Classic of New Orleans

Les Américains Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont remporté le Zurich Classic of New Orleans, tournoi de golf du PGA Tour doté de 8,3 millions de dollars disputé par équipes de deux, dimanche, sur le parcours TPC Louisiana à Avondale.

Le duo, en tête depuis le début, a rendu une carte de 72, le par, au terme du dernier tour. Ils terminent avec un total de 259, 29 sous le par, nouveau record du tournoi, et s'imposent avec deux coups d'avance sur leurs compatriotes Sam Burns et Billy Horschel. Un autre duo américain, Doc Redman et Sam Ryder, complète le podium à cinq coups.

Selon le règlement de cette épreuve, les premier et troisième tours du tournoi sont joués au format quatre balles, dans lequel chaque équipier effectue la totalité du parcours, seul le meilleur des deux scores à chaque trou étant crédité. Aux deuxième et quatrième tours, les deux joueurs alternent les coups.