Pfizer va vendre près de 500 vaccins et médicaments à prix coûtant aux pays les plus pauvres

Parmi les médicaments et vaccins concernés, figurent des produits "soignant ou prévenant plusieurs des plus grandes menaces de maladies infectieuses et non transmissibles auxquelles sont confrontés aujourd'hui les pays à faibles revenus", comme des antibiotiques ou de la chimiothérapie, a ajouté l'entreprise.

"Nous pensons que cet élargissement de notre offre de produits, combiné aux efforts continus en vue d'aider à faire face aux barrières qui limitent ou empêchent l'accès, nous aidera à concrétiser et même accélérer notre vision d'un monde dans lequel tout le monde a accès aux médicaments et aux vaccins nécessaires à une vie plus longue et en meilleure santé", a dit le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

Au fur et à mesure que Pfizer lancera d'autres médicaments et vaccins, ils seront aussi inclus dans l'accord.