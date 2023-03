Pfeiffer Georgi surprend les favorites et s’impose en solitaire sur Bruges-La Panne

Superbe victoire de Pfeiffer Georgi sur Bruges-La Panne. La Britannique a parfaitement profité de la rivalité entre Elisa Balsamo et Lorena Wiebes dans les derniers kilomètres pour partir en solitaire.

Comme chez les hommes, Bruges-La Panne offrait un parcours sans réelle difficulté. Seules les conditions météo, le vent en tête, pouvaient réellement permettre au public de profiter d’un grand spectacle avant l’emballage final.

Alors que la classique avait démarré sans réelle attaque, une grande chute à 120 kilomètres de l’arrivée (sur 163) a forcé les organisateurs à brièvement neutraliser la course. Seulement dix kilomètres plus tard, une autre chute a mis huit coureuses au sol.

Profitant du vent, le peloton a finalement explosé en deux groupes à une soixantaine de kilomètres du but. À l’avant, les favorites Lorena Wiebes (SD Worx) et Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) faisaient notamment partie du premier groupe. Côté belge, Shari Bossuyt (Canyon//SRAM) et Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) faisaient également partie des dix coureuses du bon groupe.

Dans le peloton, c’est l’équipe UAE qui s’est mise à rouler car elle était totalement piégée sans la moindre représentante dans le premier groupe, même pas Marta Bastianelli, troisième l’an dernier. L’une de ses autres pièces maîtresses, Chiara Consonni, a tout de même tenté de partir en contre mais n’a jamais semblé réellement en capacité de revenir et a finalement renoncé à sa veine tentative.

Dans les derniers kilomètres, une chute a coupé le premier groupe en deux. Devant, elles n’étaient donc plus que six. En supériorité numérique, DSM a alors profité de la situation pour prendre les choses en main. Après une première tentative de Megan Jastrab, c’est Pfeiffer Georgi qui a su creuser un écart intéressant à cinq kilomètres du but, profitant de la rivalité entre Balsamo et Wiebes.

Sans trembler, la Britannique n’a fait que creuser son écart et a pu profiter avant de lever les bras, tant le groupe derrière n’arrivait pas à s’organiser. Dans le sprint pour les places d'honneur, Balsamo a pris le meilleur sur Wiebes. Première Belge, Bossuyt a terminé à la cinquième place.