Peut-on vraiment parler de gratuité à l’école ?

Yasmine Lamisse est chroniqueuse et consultante juridique. Elle nous explique le concept de la gratuité à l’école et les nouveautés qui accompagnent cette rentrée scolaire.

Première chose à savoir : la gratuité de l’école est garantie par l’article 24 de la Constitution belge et inscrite dans le décret "Missions" de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, fixée à 18 ans, et à 16 ans lorsque les étudiants optent pour une formation alternée. Depuis septembre 2019, les enfants sont obligés d’aller à l’école dès l’âge de 5 ans, au lieu de 6 ans précédemment.



Une gratuité toute relative

Evidemment, cette notion de gratuité est relative, elle a des limites. Il faut encore payer le cartable, la tenue de gym, les repas de midi, les garderies…

Il faut savoir que la gratuité concerne seulement les périodes d’apprentissage, tout ce qui concerne l’obligation scolaire (fournitures, fardes, manuels scolaires…). Dès que l’on sort de cela — le temps de midi, la garderie, les activités extra-scolaires… — on sort du cadre de l’obligation scolaire.

"Et là, c’est un problème parce que c’est encore une zone de non-droit, où il n’y a pas de réglementation, pas d’encadrement, pas de plafond et là on assiste à des dérives, à des abus", observe Yasmine Lamisse.

La Ligue des Familles milite pour que le temps de midi soit au moins considéré comme un temps scolaire. Certaines écoles pratiquent le 'droit de chaise', autour de 2€, juste pour s’asseoir le temps de midi avec sa boîte à tartines. C’est humiliant pour les enfants qui doivent s’asseoir par terre si les parents n’ont pas payé.

Ces frais sont légaux mais ils posent question : combien de parents ont le temps d’aller rechercher leur enfant pour le temps de midi ? On n’a souvent pas le choix.

D’autres dérives existent, quand par exemple l’école ou des parents d’autres élèves font pression sur les enfants qui ne peuvent pas participer au voyage extra-scolaire, dont le prix est exorbitant.



Des pratiques illégales

L’école peut proposer mais ne peut pas imposer aux parents d’acheter le t-shirt de gym avec le logo de l’école, de faire payer pour les photocopies en maternelle et en primaire (en secondaire, le plafond est fixé à 75€). C’est illégal. La FWB interdit aux écoles de demander ce genre de frais supplémentaires, mais dans la pratique, c’est impossible à contrôler. On assiste alors à des pressions, à des situations difficiles.

Il faut savoir qu’en tant que parent, on a des droits.

L’association des parents peut aider et répondre aux questions.

La direction de l’école également peut être interpellée.

La FWB a un médiateur à qui on peut écrire pour voir ce à quoi on a droit.

Et enfin l’Administration générale de l’Enseignement, que l’on peut contacter pour obtenir des réponses et où l’on peut porter plainte si problème.



Une gratuité qui s'étend

Pour renforcer cette gratuité et la rendre de plus en plus accessible à tous, la Fédération Wallonie Bruxelles a décidé d'étendre le principe de gratuité aux 1e et 2e primaire (elle s’appliquait d’abord aux classes de maternelle). Mais de leur côté, la Ligue des Familles et d'autres associations voudraient faire bouger les choses pour ce qui concerne l'extra-scolaire.

Yasmine Lamisse suggère pour sa part davantage de plafonnement pour les coûts de sorties ou de voyages scolaires, des tarifs réduits pour les familles nombreuses ou monoparentales, ou une heure ou deux de garderie gratuite.