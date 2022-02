Peut-on vivre heureux sans sexe et sans amour ?

Dès l’adolescence, Aline Mayard a découvert qu’elle était asexuelle. Elle n’était pas intéressée par le flirt ou le sexe. Personne, garçon ou fille, n’éveillait de désir en elle. Il faut préciser qu’elle n’a pas de problèmes hormonaux, ni de traumatisme particulier. Elle considérait que c’était un problème de ne pas avoir de désir.

"Quand on est au collège, on peut avoir son propre rythme. En revanche, dès qu’on atteint l’âge adulte, la majorité, l’asexualité est vue comme étant un problème. On est immature. Le sexe fait partie de l’âge adulte, il faut explorer. Si on n’a pas de rapports sexuels, on est en retard, et on parle de 'vieille fille'."

Aline Mayard a connu ces injonctions : il faut passer à l’acte, même si c’est désagréable, il faut se forcer. L’appétit vient en mangeant, peut-être que si on s’entraîne bien, ça va finir par venir. Elle s’est donc forcée.

Aujourd’hui on parle beaucoup de consentement, et c’est très bien. Mais consentir, ce n’est pas suffisant. On peut consentir à quelque chose dont on n’a pas envie, pour plein de raisons.

Mais en réalité, on ne peut pas avoir de rapports sexuels sans envie. Le corps n’est pas prêt, ni l’esprit. Cela peut avoir de vraies conséquences, créer des traumatismes, des blocages. Le sexe n’est pas une activité comme une autre.