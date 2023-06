Peut-on vivre en Belgique avec une hausse des températures de 4 degrés comme c’est prévu par le scénario extrême du GIEC ?

Question pourrons-nous vivre en Belgique ou en France avec une température à plus quatre degrés ? Je fais allusion au scénario extrême du GIEC, mais la question reste bonne. On sait qu’à ce niveau de température, des villes comme Venise ou Alexandrie auront disparu. A Bruxelles ou Paris, nous aurons le climat à peu près de Séville.

D’où la question peut-on vivre économiquement avec ce réchauffement ? Alors en Belgique, en France, dans le nord de l’Europe en général, la réponse est oui. La preuve, tout le monde a été à Séville. C’est une ville dynamique, il y a une vie culturelle, il y a une vie économique, il y a des usines. Et donc la réponse pour nous, en tout cas au Nord, elle est oui. Et nous pourrons même cultiver des légumes et des fruits du Sud, si je puis dire. Mais la question qui vient est plus déplaisante. Qu’en est-il des pays du Sud ? Ceux qui seront frappés de plein fouet par la canicule ? Resteront-ils sagement chez eux ou légitimement ? N’iront-ils pas au Nord pour fuir justement des contrées devenues invivables ? Bonne question, n’est ce pas ? Alors je me pose d’ailleurs au passage la question de savoir comment l’immobilier au sud de l’Espagne, au Portugal, à Marrakech va se comporter. Alors là, pour le moment, ça tient. C’est même très à la mode. Mais demain ou après-demain ? Alors je ne comprends pas non plus l’engouement pour l’immobilier à Dubaï entre le mois de mai et fin octobre. C’est la fournaise la plus complète. Dès à aujourd’hui, on tourne souvent autour des 50 degrés.