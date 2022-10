Peut-on utiliser nos menstruations comme un soin visage ?

Certains professionnels de santé réagissent à cette tendance, le chirurgien Karan Rajan a pris la parole sur TikTok. Bien que l’utérus soit un environnement relativement stérile, le sang des menstruations ne l’est pas. Le sang des menstruations contient des débris cellulaires, du mucus, des cellules sanguines mortes, des bactéries et d’autres microbes ramassés lors de son passage dans les voies génitales.

En plus, le chirurgien affirme que le sang est un composé inflammatoire, surtout les globules blancs qui sont irritants pour la peau et qui peuvent provoquer des éruptions cutanées. Et si vous souffrez d’une infection, vous risquez de l’étendre à votre peau.

Certains dermatologues évoquent une possible aggravation de l’état de la peau, en raison des caractéristiques pro-inflammatoires des globules rouges.