Peut-on utiliser le chocolat de Pâques en cuisine ?

On ne peut pas vraiment cuisiner avec du chocolat de supermarché. Le tempérage va être difficile, voire impossible. La matière va être moins fluide.

On va plutôt s’en servir pour faire des choses plus familiales, comme des crèmes, des mousses au chocolat, pour aromatiser une pâte à gâteau, etc…

Comme il est moins gras, il est plus fragile. La moindre goutte d’eau ou bouffée de vapeur va le faire tourner, parce qu’on va désolidariser le beurre, les cristaux de sucre et le cacao, et cela va provoquer ces fameux grumeaux qu’on déteste dans le chocolat.

Pour éviter ces accidents, on hache le chocolat en petits morceaux et on le fait fondre au micro-ondes, ou au four à 50° à peine, en le surveillant bien, ou encore on l’incorpore directement dans la matière grasse de la recette, beurre ou crème.