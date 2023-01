Peut-on toujours croire au 100 % renouvelable à l’horizon 2050 ? Comment la Belgique s'y prépare-t-elle ?

Et pour cause, selon le gestionnaire de réseau Elia, les besoins en énergie nucléaire de la Belgique diminuent d’année en année mais restent encore importants. Ainsi en 2022, 47,3% de l’électricité belge était produite par le nucléaire, contre 52,4% en 2021 et 48,8% en 2019. (En 2020, 40,3% de l’électricité produite dans le pays l’a été via le nucléaire. Un plus faible pourcentage que l’on doit à la baisse de la consommation électrique de la société en pleine crise sanitaire et aux températures douces, explique le gestionnaire).

Vient ensuite l’électricité issue du gaz (26,9% du mix électrique en 2022) et des énergies renouvelables (21,9%), les 3,6% restants provenant d’une autre source.

Selon Elia, les performances de la Belgique en matière de renouvelable augmentent de plus en plus jusqu’à atteindre des chiffres records. De cette manière, les productions issues de l’off-shore représentaient 7,5% du mix électrique de 2022, celles des panneaux solaires 7,3%, de l’éolien 5%, et des biogaz 2,1%.