Peut-on soigner le diabète avec du pain ?

Peut-on soigner des maladies chroniques rien qu’en mangeant du pain ? C’est en tout cas le pari d’une équipe de chercheurs qui a développé un pain capable d’agir directement sur le microbiote et de lutter ainsi contre certaines pathologies. Explications avec le docteur en sciences physiques Pasquale Nardone.

Pasquale Nardone nous éclaire aujourd’hui sur un article publié en mars dans la revue médicale Gut Microbes, qui s’intéresse particulièrement aux intestins. C’est Julie-Anne Nazare, du centre de recherche en nutrition humaine, au centre hospitalier de Lyon Sud, qui en est la correspondante.

L’article rappelle d’abord que l’ensemble des maladies cardiométaboliques, dont fait partie le diabète, est la première cause de mortalité et a fait 17 millions de morts en 2019. La majorité de ces maladies sont provoquées par des dysfonctionnements corporels liés à un surpoids. On parle de problèmes dyslipidiques, à savoir quand il y a trop peu ou trop de lipides dans le sang, comme le cholestérol, les triglycérides, les acides gras…