Peut-on ressusciter les mammouths ?

Mais pourquoi le mammouth ? Tout simplement parce qu’il a un cousin éloigné qui vit aujourd’hui en Afrique et en Asie : l’éléphant.

En théorie, les scientifiques imaginent un processus relativement simple pour parvenir à leurs fins : comme dans les films avec les dinosaures, la première étape c’est de trouver de l’ADN de mammouth parfaitement conservé. Puis il faut prélever un ovule de femelle éléphant, dont on enlève l’ADN pour y placer l’ADN de mammouth. Cette technique de clonage contrôlée et maîtrisée est bien connue : elle existe depuis plus de 25 ans et le tout premier clonage, celui de la fameuse brebis Dolly.

Il faut ensuite faire grandir la cellule pour qu’elle se multiplie et devienne un embryon traité en laboratoire. Une fois suffisamment mature, on pourrait alors l’implanter dans l’utérus d’une femelle éléphant et la laisser mener sa gestation normalement.

Séduisante sur le papier, cette expérience pose évidemment des problèmes non négligeables dans la pratique.