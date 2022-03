Peut-on réellement ressusciter les espèces animales disparues il y a des années ?

Ce n'est toutefois pas l'unique projet en cours consistant à redonner vie à une espèce animale éteinte depuis longtemps. Aux États-Unis, la Fondation Long Now investit dans des projets ayant pour objectif de faire revivre de nombreuses espèces en voie de disparition, comme les furets à pieds noirs, et même les mammouths laineux, qui se sont éteints entre 5700 et 1700 av J-C !

Le phénomène est tellement répandu au sein de certaines professions scientifiques qu'il porte même un nom : "la dé-extinction". Tout comme celle des scientifiques australiens qui tentent de redonner vie aux tigres de Tasmanie, ces expériences se basent sur des biotechniques comme le séquençage du génome, le clonage ou encore l'insémination artificielle.