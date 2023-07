Peut-on nous manipuler pour acheter des produits “de santé” ?

La même technique de manipulation peut se trouver sous différentes formes. Notamment celle-ci : l’utilisation d’une enveloppe estampillée de manière à pouvoir être confondue avec un courrier officiel, du genre ministère de la Justice ou du fisc entre autres. Sur l’enveloppe on peut par exemple trouver un tampon “Plis sécurisé”, qui est destiné à faire peur à la personne qui la découvre dans sa boîte aux lettres.

À l’intérieur, on va trouver une lettre qui peut faire mention d’une " Attestation d’huissier ". L’idée ici aussi est de provoquer du stress, de la crainte chez le destinataire, qui se demande quel est le gros problème qui lui tombe sur la tête…

S’il est d’abord pris de panique (c’est le but), il va ensuite être évidemment très soulagé lorsqu’il va découvrir en poursuivant sa lecture qu’il a en fait gagné un concours (sous contrôle d’un huissier). Tout heureux de constater qu’il n’est pas poursuivi par la justice et qu’en plus, il a gagné un prix, il va se montrer d’autant plus disposé et positif vis-à-vis de la promotion commerciale (par exemple en faveur d’une technique révolutionnaire pour diminuer les ronflements) qui succède à la bonne nouvelle !

Mieux vaut prendre conscience de l’efficacité de ces techniques, qui peuvent être utilisées à nos dépens dans notre vie quotidienne. Et d’autant plus dans un domaine aussi essentiel que la santé : il est toujours bon de rappeler l’intérêt de s’adresser à son médecin avant d’acheter quelque produit “miracle” que ce soit…