Peut-on manipuler facilement nos actes et nos pensées ?

La musique est un outil puissant pour modifier notre comportement. Mais le conformisme l’est peut-être encore plus ! Une expérience très célèbre, menée aux États-Unis par un psychologue nommé Solomon Asch, en dit long sur le pouvoir d’un groupe sur notre propre pensée…

De quoi s’agit-il exactement ? Le professeur Asch a recruté un certain nombre d’étudiants sous le prétexte de leur faire passer, soi-disant, un test de vision : sur un écran, il y avait 3 tiges de longueur différente (A, B et C). On montrait alors à l’étudiant une quatrième tige, la tige D. L’objectif présenté du test ? Demander à l’étudiant de dire tout simplement si la longueur de la tige D était le même que celle de la A, de la B ou de la C.

Cet exercice était sans aucune difficulté car les tiges avaient des longueurs très différentes et seulement l’une d’elle (par exemple la C) correspondait à la longueur de la D. Les autres tiges avaient au contraire des tailles très éloignées. En principe donc, impossible de se tromper.

Mais en réalité, ce que l’étudiant ne savait pas c’est qu’il allait passer le test avec d’autres personnes. Et que toutes ces autres personnes étaient en réalité des complices du chercheur. Leur mission ? Chacune devait répondre à la même question que l’étudiant et donner la même mauvaise réponse (par exemple désigner la tige A au lieu de la C). Bien évidemment l’étudiant naïf était quant à lui interrogé en avant-dernière position. Le véritable but de l’expérience était de voir s’il allait donner la seule bonne réponse possible ou si, au contraire, il allait se conformer à l’avis des autres membres du groupe qui s’étaient exprimés juste avant lui, en dépit du bon sens…

Le résultat est-il étonnant ? L’expérience, qui a été reproduite plusieurs fois, a montré que 37% des " naïfs " ont donné la mauvaise réponse. Autrement dit, dans 37% des cas, ils ont préféré se conformer à l’avis du groupe, alors que la réponse était fausse, au lieu de se fier à l’évidence et à leurs propres facultés.

Cette expérience a évidemment des implications pratiques et elle permet de tirer des leçons, notamment sur la façon de gérer un groupe, au travail ou ailleurs. Vous l’aurez deviné, mieux vaut éviter de demander l’avis d’un groupe de façon collective, car les réponses des derniers interrogés risqueraient d’être influencées par celles des autres. Mieux vaut interroger chacun individuellement pour obtenir les réponses les plus sincères et éviter ce fameux "effet Asch".