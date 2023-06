Peut-on lier le don d’organes et l’euthanasie ? Acceptable sous conditions, estime le comité de bioéthique

Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a rendu un avis, présenté mardi, sur les conditions à remplir pour que le prélèvement d’organes après un décès par euthanasie soit "acceptable éthiquement". Plusieurs impératifs sont proposés pour permettre cette procédure particulière.

Saisi sur cette question entre 2013 et 2017 par deux présidents de comité d’éthique médicale en Flandre, l’organe indépendant estime que le choix libre et éclairé du patient quant à l’euthanasie et au prélèvement de ses organes, sans aucune forme de pression morale de la part du corps médical ou des proches, est un "impératif éthique".

Le CCB estime que trois conditions supplémentaires cumulatives doivent être posées. L’euthanasie et le don d’organes doivent être deux décisions distinctes et traitées indépendamment. Il demande aussi l’interdiction pour les médecins de conditionner l’accès à l’euthanasie à un consentement au prélèvement d’organes, ajoutant que les patients devraient avoir la possibilité de changer d’avis à tout moment.

Enfin, le CCB enjoint le corps médical à fournir préalablement toute information pertinente et complète sur ces procédures médicales. L’instance ajoute des recommandations éthiques comme le fait que toute information sur le prélèvement d’organes devrait être proposée seulement après la demande d’euthanasie.

Les membres du CCB ne se sont par contre pas accordés sur le fait que le médecin doive ou non suggérer un don d’organes à un patient qui a fait une demande d’euthanasie. Certains membres du comité estiment que le médecin devrait même s’abstenir, particulièrement si le patient est atteint d’un trouble psychiatrique.