Peut-on faire confiance uniquement à son odorat pour vérifier la péremption d'un aliment ?

L'exemple le plus symbolique parce que plus risqué compte tenu de la potentielle contamination par la salmonelle, c'est l’œuf. Gavrin Wren fait une démonstration avec une boîte achetée 88 jours plus tôt, soit près de trois mois. Il présente une célébrissime astuce de grand-mère qui consiste à plonger un œuf dans un récipient d'eau pour vérifier s'il est encore bon à consommer. Quand il flotte, il devient impropre à la consommation alors que quand il reste dans le fond, on peut encore le transformer en omelette. Durant l'expérience du TikTokeur, si certains œufs remontent en effet la surface, un autre s'approche davantage du fond, ce qui engage l'internaute à le cuisiner.

Selon lui, le système des dates de péremption génère un gaspillage alimentaire considérable alors qu'il suffirait de s'en remettre à ses sens.

Il y a l'odorat mais la vue aussi. Le coleslaw s'observe avec attention pour vérifier sa fraîcheur. Plus le temps passe et plus la salade de chou blanc et carottes râpées devient jaune. Au bout de quinze jours, il décide de la jeter à la poubelle. Son propos n'est en effet pas de dire que les aliments sont consommables indéfiniment mais que d'un produit à l'autre, il faut vraiment user de sa logique. Dans le cas du yaourt, le dernier test a lieu 31 jours après l'achat et pour le houmous, des bactéries se sont développées au bout de 17 jours.