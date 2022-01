Peut-on faire confiance aux éthylotests vendus dans le commerce ?

Chez Auto 5, le test coûte 2,99€, chez Carrefour, donc en supermarché, 2,99€, et en pharmacie, il était un peu plus cher, 3,55€. Pour vérifier si les tests achetés fonctionnent, Luana a bu un verre. En réalité même 3. Sur une période assez courte (45 minutes) pour que l’alcool fasse effet. RAppelons au passage que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Et comme Luana ne boit presque jamais, les éthylotests devaient bien être positifs. Pour vérifier cela, direction le commissariat de Waterloo pour vérifier le taux d’alcoolémie de notre testeuse.

Après quelques secondes de patience, on voit que Luana est à 0,25. La limite en Belgique est à 0,22. Son résultat est positif. Mais pas non plus de beaucoup. Elle ne conduira donc pas. Maintenant qu’on sait que le résultat est positif…, on est curieux de savoir si les éthylotests vont fonctionner !