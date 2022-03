Peut-on être viré à cause de son e-réputation ?

Se faire virer pour un tweet, une story ou autre, ça arrive plus souvent qu’on ne le pense et aujourd’hui, notre e-réputation peut avoir une conséquence directe sur notre avenir professionnel. Mais où est le juste milieu, comment fait-on pour trouver la limite entre liberté d’expression et faute grave qui vaut un licenciement ? Dans L’Internet Show, Lufy et Enzo ont posé la question à Steve Gilson, avocat au barreau de Namur.

Aujourd’hui, Internet regorge de tout un tas d’histoires de licenciements suite à un post Facebook, une story Instagram ou encore un Tweet de mauvais goût. Soigner son e-réputation passe par une règle primordiale : faire très attention à ce que l’on poste sur les réseaux sociaux. Notamment parce que cela peut avoir un impact sur notre travail et notre relation avec nos employeurs.

Nicole Crowther était figurante pour la série Glee jusqu’à ce qu’elle ait la mauvaise idée de tweeter des spoilers sur la fin de la saison… La série n’a évidemment pas apprécié et Nicole s’est fait virer et blacklister à vie du petit monde des figurants. L’histoire de Justine Sacco a aussi fait du bruit car pour un tweet de mauvais goût, la jeune femme a perdu son boulot et a subi une grosse vague de cyberharcèlement, même après son mea culpa public.

Chez nous aussi, il est possible de se faire virer pour des propos et comportements qu’on a sur les réseaux sociaux. En 2017, un comptable d’une asbl bruxelloise s’est fait licencier pour faute grave après avoir "aimé" sur Facebook une publication à caractère raciste. Après que l’employé ait invoqué son droit à la liberté d’expression, la cour du travail de Liège a finalement donné raison à l’employeur.

Comme l’explique Steve Gilson, avocat au barreau de Namur et enseignant à l’ICHEC et l’UCLouvain : « Des éléments de la vie privée peuvent être utilisés comme motifs de licenciement s’ils ont une répercussion sur le travail ». Pour le moment, ces positions sont issues de la jurisprudence et n’appartiennent pas encore à un cadre légal déterminé. Se faire licencier pour ce qu’on poste en ligne, c’est donc légal mais dans une certaine mesure…

Si certaines zones autour de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux sont encore floues, il faut tout de même retenir que tout ce qui est publié en ligne est aujourd’hui considéré comme une prise de position publique. C’était déjà le cas au moment de cette affaire en 2017, et ça l’est encore plus aujourd’hui.

