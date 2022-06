Peut-on être linguistiquement non-binaire ?

Non binaire

Ce qui est frappant dans ce blocage à l’autorité de la concurrence c’est que par souci de justice linguistique le fédéral oblige à choisir : être francophone ou néerlandophone. On peut éventuellement changer de sexe linguistique, mais on est malgré tout obligé de choisir. Administrativement, il n’y a pas de case "non-binaire" linguistique, une case "asexuée" ou une case "les deux" à côté de la case francophone ou néerlandophone. Ce choix est imposé via l’examen d’admission et/ou via la langue des études.

Or, avec le succès des écoles en immersion et de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, il existe de plus en plus d’étudiants au parcours hybride qui se déclarent tout aussi néerlandophone que francophone. Notons que la question de l’identité linguistique n’est pas liée ici à la région d’origine (Flandre, Bruxelles, Wallonie). On peut être Wallon et être considéré par l’administration comme néerlandophone si on a fait ses études en Flandre.

Il n’est pas impossible qu’un jour être obligé de choisir son identité linguistique soit considéré comme discriminatoire dans une démocratie libérale. Ne faudrait-il pas reconnaître aux fonctionnaires, moyennant un examen de bilinguisme, de pouvoir non seulement changer de sexe linguistique comme aujourd’hui, mais d’avoir la possibilité d’être asexué ? C’est-à-dire d’être comptabilisé aussi bien sur les quotas francophones que néerlandophones ? Cette possibilité ouvrirait aux parfaits bilingues qui ont fait le choix d’études en immersion ou mixtes dans l’enseignement francophone et flamand des carrières fédérales beaucoup plus larges qu’aujourd’hui.