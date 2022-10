Peut-on être éco-responsable et avoir un chien ?

Les vétérinaires estiment qu'avec une meilleure alimentation, on augmente réellement la qualité et la durée de vie (jusqu'à deux ans) de son animal de compagnie, et qu’on retarde un peu aussi l’apparition de maladies chroniques bien connues dont souffrent les chiens, comme l’arthrose.

La société Sanalio Vet a donc développé, depuis 2020 et après 4 ans d’étude, un granola de type muesli. Il s'agit de flocons de céréales précuits à la vapeur, avec un assemblage de graines crues et de légumes déshydratés.

Tout a été calculé au gramme près pour que 100% des besoins alimentaires du chien soient remplis, quel que soit son profil. Il y a une seule gamme, mais qui répond à tous les besoins, au niveau digestion, santé et âge du chien. Tous les nutriments sont compris et les ingrédients utilisés proviennent de l’agriculture biologique locale, exempte de pesticides, OGM et additifs en tous genres.