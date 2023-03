Peut-on entraîner notre cerveau à être plus écolo ?

S'ils peuvent nous aider à devenir plus écolos, les nudges sont toutefois loin d'être miraculeux et sont même accusés de nous détourner des "vraies actions" au profit des petits gestes. "Leur efficacité à long terme n’est pas clairement démontrée, et leur utilisation pose des questions d’ordre éthique", pointe un papier consacré au sujet publié sur le site de l'Inserm.

Bien qu'ils aient largement fait l'objet d'une appropriation marketing, les nudges n'en demeurent pas moins intéressants dans la mesure où ils reposent sur une modification positive de nos habitudes en conservant la dimension de plaisir et en contournant la sensation de frustration et de privation. "Cet outil peut s’intégrer dans des programmes d’action ciblés, pour que les changements de comportement instantanés s’accompagnent d’une modification des attitudes en profondeur", nuance l'article de l'Inserm cité plus haut.

On sait qu'il faut plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour que le cerveau intègre une habitude. Plus de chances donc que le processus réussisse si on y prend du plaisir.